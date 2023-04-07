Украине понизили долгосрочный суверенный рейтинг в иностранной валюте

Главное: S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте. С «CCC+» до «ССС».

Детали: Международное агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CCC» с негативным прогнозом. Появился анализ экспертов.

Информируется, что краткосрочный рейтинг в иностранной валюте нашей страны сохранился на уровне «C».

Кроме этого, как стало известно, в национальной валюте оба рейтинга остались на прежних уровнях: долгосрочный на отметке «CCC+» (прогноз стабильный), а краткосрочный на уровне «C».

Сообщается, что украинское правительство объявило о плане реструктуризации своего внешнего долга к середине 2024-го года.

Отмечается: «Мы считаем вероятным, что Украина перейдет на проблемный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития событий».

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