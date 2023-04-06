Украина может получить самолеты F-16 быстрее, чем ожидается

Главное: В ВСУ заявили, что Украина сможет получить самолеты F-16 быстрее. Генерал Сергей Голубцов отмечает, что программа подготовки украинских пилотов на этих истребителях тоже могут сократить.

Детали: Программа подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 может сократиться. Об этом заявил начальник авиации Командования Воздушных Сил ВСУ бригадного генерала Сергей Голубцов во время телемарафона Единые новости.

«Два пилота прошли успешно тестирование в США. Оценка предоставлена очень высока. И в конце отчета (по итогам тестирования) есть такой короткий срок, что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть сокращена. Я не буду называть термины... Но значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов», — объяснил он.

Кроме того, общую процедуру передачи самолетов F-16 также могут сократить. Вместе с тем, она не может быть меньше, чем сроки подготовки персонала и инфраструктуры для их эксплуатации.

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