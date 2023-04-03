Завтра в НАТО станет на одну страну больше

Главное: Финляндия станет полноправным членом НАТО уже завтра, 4 апреля, на встрече министров иностранных дел стран Альянса. Протяженность сухопутной границы между Финляндией и РФ составляет 1271,8 км.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что присоединение Финляндии к Альянсу завершится завтра. Об этом сообщает NRK.

Вступление страны в НАТО будет отмечено на церемонии во вторник, где, среди прочего, будет поднят финский флаг у штаб-квартиры Альянса в Брюсселе.

«Это сделает Финляндию более безопасной, и это также сделает более безопасной Швецию», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Добавим, что Швеция также подала заявку на членство, но Турция пока не ратифицировала ее. При этом переговоры между странами продолжаются.

Завтра в Брюссель прибудет президент Финляндии Саули Ниинисте и примет участие в официальной церемонии присоединения страны к НАТО.

Финляндия передаст на хранение правительству США в Брюсселе документ о присоединении к Альянсу перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Кроме президента Ниинисте и министра иностранных дел Пекки Гаависто, в церемонии поднятия флага примет участие министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Отметим, что протяженность сухопутной границы между Финляндией и РФ составляет 1271,8 км (в том числе 1091,7 км собственно сухопутной, 60,3 км речной и 119,8 км озёрной), помимо этого имеется участок межгосударственной морской границы в 54,0 км.

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