Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 174 550 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 174 550 солдат. Уничтожено 3 618 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на воскресенье, 2 апреля.

Сообщается, что погибли уже 174 550 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 618 танков, 6 986 боевых бронированных машин, 2 687 артиллерийских систем, 527 реактивных систем залпового огня, 279 средств противовоздушного обороны, 306 самолетов, 291 вертолет, 2 249 беспилотников оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 537 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 296 единиц специальной техники.

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