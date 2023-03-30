В Украине вернут НДС на топливо на уровень 20%

Главное: НДС на топливо с июля вернут на уровень 20%. Гетманцев считает снижение НДС на топливо огромной ошибкой, ведь это абсолютно не повлияло на цену топлива, но повлияло на заработок трейдеров.

Детали: Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо после начала войны до 7% было ошибочным решением, и с июля его вернут на прежний уровень в 20%. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

«Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя», — отметил он.

По словам Гетманцева, с 1 июля НДС на топливо восстановится до довоенных ставок, которые были на уровне 20%.

«Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это абсолютно никак не повлияло на цену топлива. Это только повлияло на заработок трейдеров», — заявил Глава финансового комитета Верховной рады.

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