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Новости > На Харьковщине людям запретят посещать кладбища

На Харьковщине людям запретят посещать кладбища

Агата Кловская
28.03.23 16:54
163
На Харьковщине людям запретят посещать кладбища

Главное: В Харьковской области запретят посещать кладбища из-за минной опасности. Запрет будет снят после обследования и разминирования.

Детали: В Харьковской области накануне пасхальных праздников и поминальных дней ряд кладбищ будет закрыт для посещения из-за высокой минной опасности. Об этом заявил глава Харьковской ОВД Олег Синегубов на брифинге, передает «Суспільне».

«Посещение кладбищ, мест захоронений на пасхальные праздники, где была оккупация, велись активные боевые действия, будет запрещено. Как орган государственной власти мы не можем обеспечить безопасность для людей», — сказал Синегубов.

По словам главы ОВА, список кладбищ, где нельзя находиться, еще определяют. Запрет будет снят после обследования и разминирования.

«Как минимум, половина территории Харьковской области считается потенциально опасной. Особенно находившиеся под оккупацией территории, те, где велись боевые действия. Площадь вероятно заминированных территорий — около 1,2 млн га, это 447 населенных пунктов», — отметил Синегубов.

О запрете на посещение кладбищ также сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В тему: Площадь заминированной территории Украины в пять раз превышает площадь Швейцарии.

Тэги: запрет, общество, кладбище, минирование, Харьковская область, новости Украины, Олег Синегубов

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