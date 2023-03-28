В Бахмуте уменьшилось количество боестолкновений. Названа причина

Главное: В Бахмуте уменьшилось количество боестолкновений. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал причину.

Детали: Количество боестолкновений в Бахмуте в последние три дня уменьшилось. При этом вряд ли это связано с угасанием наступления оккупантов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Последние три дня можно анализировать, что количество боеприкосновений несколько уменьшилось, но я думаю, здесь нужен серьезный анализ — это может быть определенная перегруппировка войск. Поэтому ближайшие дни, неделя покажут, что является причиной на самом деле», — сказал он.

В то же время, по его словам, Бахмут остается главным направлением удара врага. Как отметил Череватый, к сожалению, здесь не уменьшилось количество обстрелов — за сутки враг только у самого города Бахмут 70 раз наносил удары. Произошло 19 боеприкосновений, 14 из которых в районе самого города.

«Враг потерял 86 оккупантов убитыми и 117 ранеными. Также были подбиты «Гвоздика» и РЭБ «Стриж», — добавил он.

В тему: Стало известно, сколько мирного населения остается в Бахмуте.