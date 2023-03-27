Писательницу Агату Кристи подвергли цензуре

Главное: Книги Агаты Кристи подвергли цензуре. Сделало это издательство HarperCollins Publishers LLC.

Детали: Американское издательство HarperCollins Publishers LLC подвергло цензуре книги английской писательницы Агаты Кристи. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что легендарные детективы отредактировали, чтобы убрать из новых изданий отрывки, которые могут задеть чувства тех или иных читателей.

Уточняется, что речь идет о новых изданиях, которые только планируется выпустить или которые уже вышли в свет в период с 2020-го года.

Информируется, что отредактированные тексты произведений, написанных в 1920-1976-е годы, включают, в частности, удаление отрывков, содержащих описания, оскорбления или отсылки к этнической принадлежности.

В публикации сказано, что в некоторых случаях изменения были внесены в повествование от лица автора, в том числе через внутренний монолог персонажей мисс Марпл или Эркюля Пуаро.

При этом фрагменты высказываний антипатичных героев также были вырезаны.

Так, из романа «Смерть на Ниле» убрали высказывания миссис Аллертон, в котором та жаловалась на «отвратительные» глаза и носы группы детей. Из романа «Загадочное происшествие в Стайлзе» вырезали сказанные о другом персонаже слова Эркюля Пуаро о том, что тот «конечно, еврей». Также из оригинального выражения «его индийский характер» в сборнике «Последние дела Мисс Марпл и два рассказа» в новой версии текста убрали слово «индийский», а из романа «Карибская тайна» удален целый отрывок, где персонаж ночью не увидел в кустах чернокожую девушку.

Справка :

HarperCollins Publishers LLC — одна из крупнейших издательских компаний в мире, входит в «большую пятерку» англоязычных издательств наряду с Hachette, Holtzbrinck/Macmillan, Penguin Random House и Simon & Schuster. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Является дочерним предприятием News Corp. Википедия

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