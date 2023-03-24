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Новости > Новая Каховка до сих пор под контролем россиян: информация об их уходе из города не подтвердилась

Новая Каховка до сих пор под контролем россиян: информация об их уходе из города не подтвердилась

Александр Панько
23.03.23 22:42
91
Новая Каховка до сих пор под контролем россиян: информация об их уходе из города не подтвердилась

Главное: Все подразделения россиян оставили Новую Каховку, что на Херсонщине, заявил Генштаб ВСУ. Впоследствии выяснилось, что это не так.

Детали: Все подразделения россиян оставили Новую Каховку, что на Херсонщине. Именно такой радостной новостью поделился Генштаб ВСУ. К сожалению, впоследствии выяснилось, что это не так.

Все российские подразделения вышли из Новой Каховки в Херсонской области, говорилось в сводке Генштаба ВСУ. Затем «врио главы» Херсонской области Сальдо опроверг заявление украинского Генштаба и заявил, что российские военные продолжают находиться в Новой Каховке и в других местах дислокации на левобережье Днепра.

После этого, Генштаб ВСУ сообщил, что россияне до сих пор находятся в Новой Каховке. Ранее размещенная им информация об уходе российских военных из города, как оказалось, была обнародована ошибочно, «вследствие некоректного использования наличных данных».

Тэги: Новая Каховка

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