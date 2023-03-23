Экономисты оценили прямой ущерб за первый года войны в Украине

Главное: Оценен прямой ущерб за первый года войны в Украине. Это почти 144 миллиарда долларов.

Детали: Сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре Украины за год войны достиг 143,8 миллиардов долларов. Об этом сказано в отчете Киевской школы экономики KSE Institute.

Информируется, что наибольшая доля в общей сумме ущерба нанесена жилищному фонду (37,3% или 53,6 миллиарда долларов) и инфраструктуре (25,2% или 36,2 миллиарда долларов).

Отмечается, что за этот период было повреждено или разрушено около 153,8 тысяч жилых зданий, в том числе 136 тысяч частных домов, 17,5 тысяч многоквартирных, а также около трехсот общежитий. Общая площадь пострадавших объектов составляет 83,1 миллиона квадратных метров – это 8,2% общей площади жилого фонда нашей страны.

Кроме этого сообщается, что из-за войны было повреждено или разрушено 25,1 тысяча километров дорог и 344 мостов или мостовых переходов, 507 километров железнодорожного полотна.

Также было повреждено 126 железнодорожных вокзалов и станций, из которых более полусотни уничтожено полностью. Прямой ущерб транспорта составляет 3,1 миллиарда долларов (223,4 тысячи автомобилей).

По состоянию на конец февраля, сумма ущерба сферы образования достигла 8,9 миллиарда долларов. Всего разрушено или повреждено 3,1 тысяча образовательных учреждений, из которых полторы тысячи – среднего образования, 909 – дошкольного, а также 528 – высшего.

Эксперты говорят, что ущерб украинской энергетике за год войны достиг 8,1 миллиарда долларов, агропромышленному комплексу и земельным ресурсам – 8,7 миллиарда долларов.

Специалисты подсчитали, что ущерб медицинской сфере составил 1,8 миллиарда долларов, сфере торговли – 2,6 миллиарда долларов, сфере культуры, туризма и спорта – 2,2 миллиарда долларов, жилищно-коммунального хозяйства – 1,4 миллиарда долларов.

При этом в KSE снизили оценку ущерба промышленности и предприятий с 13 миллиардов долларов на декабрь до 11,3 миллиарда долларов на конец февраля благодаря поступлению обновленной информации о результатах повреждения активов после обстрелов. Всего повреждено или разрушено 426 крупных или средних предприятий.

Был подсчитан ущерб лесному хозяйству нашей страны – 4,5 миллиарда долларов.

Резюмируется, что наиболее пострадали от войны Донецкая (32,2 миллиарда долларов), Харьковская (31,2 миллиарда долларов), Луганская (17,7 миллиарда долларов), Запорожская (10,5 миллиарда долларов), Киевская (9,1 миллиарда долларов), Херсонская (7,3 миллиарда долларов), Черниговская (6,4 миллиарда долларов) и Николаевская (6,3 миллиарда долларов) области.

Стоит добавить, что данная оценка была проведена в рамках Национальной рады по восстановлению Украины от последствий войны совместно с Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры, Министерством здравоохранения, Минреинтеграции и в сотрудничестве с другими профильными министерствами и НБУ.

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