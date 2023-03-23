В США произошло весьма необычное ДТП

Главное: Необычное ДТП произошло в США. Грузовик «потерял» десять тысяч пустых бутылок.

Детали: Весьма необычное ДТП произошло в американской Калифорнии. О нем сообщают местные СМИ.

Информируется, что водитель грузовика, который перевозил пустые бутылки из-под вина, которые должны были заполнить алкоголем и позже развезти по магазинам, не справился с управлением и «потерял» десять тысяч емкостей после того, как его машина перевернулась.

В результате аварии прицеп фуры был поврежден, поэтому все содержимое оказалось на дороге.

Уточняется, что водитель не пострадал.

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