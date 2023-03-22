В «Укргидроэнерго» оценили ущерб от российских атак

Главное: В «Укргидроэнерго» подсчитали ущерб от российских атак. Это около 40 миллиардов гривен.

Детали: В «Укргидроэнерго» поведали об ущербе, который был нанесен в результате российских атак. Информацию приводит пресс-служба компании.

Сообщается, что всего с начала массированных обстрелов энергетической системы нашей страны было около тридцати попаданий в гидроэнергетические объекты.

Информируется: «Предварительная сумма ущерба, нанесенного российской армией, достигает около 40 миллиардов гривен».

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