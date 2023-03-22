Война в Украине создала немало экологических проблем

Главное: Война в Украине наносит урон экологии. Страдают и соседние страны.

Детали: Продолжающаяся в Украине война наносит ущерб экологии соседних стран. Об этом поведала заместитель генсека ООН Ингер Андерсен, которую цитирует «Укринформ».

Отмечается, что наша страна предварительно оценивает причиненный россиянами экологический ущерб более чем в два триллиона гривен.

Она сказала: «Я думаю, что понимание этого не в последнюю очередь потому, что трансграничные влияния, очевидно, вызывают беспокойство в ряде стран, непосредственно граничащих с Украиной».

Отмечается: «Через границу пролегают леса. Вода течет в соседнюю страну. Водоносные артерии соединены под землей, и морская среда находится там, где ему хочется. Ветры веют так, как веют».

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