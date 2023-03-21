Учитель из США лишился работы по необычной причине

Главное: Организм американского мужчины начал вырабатывать спирт. Из-за этого он лишился работы.

Детали: Необычный инцидент произошел в американского городе Истеро (штат Флорида). О нем информирует ABC 7.

Сообщается, что учитель Марк Монджиардо лишился работы из-за того, что его организм стал вырабатывать спирт.

Дело в том, что мужчина страдает от синдрома автопивоварни: это редкая болезнь, при которой в кишечнике самопроизвольно синтезируется алкоголь, что приводит к появлению внешних признаков опьянения, даже если человек не употреблял спиртные напитки.

В итоге, из-за болезни его обвинили в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, что привело к отстранению от работы в школе.

Учитель поведал: «Тогда я потерял все, что можно потерять. Мне пришлось продать дом и машину. Я не мог найти работу учителем. Я даже не мог устроиться на работу в магазин».

В публикации сказано, что впервые мужчина заметил странные симптомы в 2006-м году, когда коллеги из школы в Нью-Джерси, где он работал, начали жаловаться на исходящий от него запах спиртного.

В результате ему пришлось перейти на работу в другую школу, но его уволили и оттуда после того, как тест на алкогольное опьянение, проведенный остановившими его на дороге полицейскими, оказался положительным.

Позже американец обратился к гастроэнтерологу, который специализируется на лечении синдрома автопивоварни.

Медик назначил ему антифунгальные препараты и строгую низкоуглеводную диету.

Бывший учитель поведал, что буквально заплакал, когда понял, что наконец нашел причину своих проблем.

Стоит добавить, что синдром автопивоварни обычно возникает в результате нарушения микробиоты кишечника, вызванного лекарствами, такими как антибиотики. При наличии в кишечнике определенных грибков и дрожжей углеводы, употребляемые пациентом, могут превращаться в алкоголь.

В тему: Развеяны популярные мифы о водке.