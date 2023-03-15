С понедельника украинцев могут оставить без тепла

Главное: Глава энергокомитета ВРУ Андрей Герус заявил, что в Украине можно начинать завершать отопительный сезон. Уже с понедельника в некоторых регионах подачу тепла могут прекратить.

Детали: С понедельника, 20 марта, в некоторых регионах Украины может завершиться отопительный сезон. Об этом сообщил глава энергокомитета Верховной рады Андрея Геруса.

«В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ», — заявил Герус.

Он сообщил, что в результате потепления в Украине существенно снижается потребление электроэнергии и увеличиваются дневные профициты, ведь растет генерация солнечных электростанций.

Однако нардеп напомнил, что из-за повреждений сетей появились ограничения по подаче электроэнергии в Киеве, Харькове, Житомире, Одессе.

«Это еще раз подчеркивает актуальность идеи распределенной генерации — электростанции должны быть максимально приближены к зонам потребления. В случае городов — это крыши домов, которые могут использоваться для СЭС», — подчеркнул глава энергокомитета.

Кроме того, Герус сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» заявил об амбициозных планах подготовиться к следующему отопительному сезону путем накопления газа украинской добычи.

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