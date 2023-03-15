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Новости > БПЛА MQ-9 Reaper: история создания, характеристики, модификации

БПЛА MQ-9 Reaper: история создания, характеристики, модификации

Александр Панько
14.03.23 21:50
147
БПЛА MQ-9 Reaper: история создания, характеристики, модификации

Сегодня сообщалось, что два российских самолета Су-27 атаковали американский беспилотник MQ-9 Reaper. Давайте разберемся, что из себя представляет БПЛА MQ-9 Reaper.

MQ-9 Reaper — это американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который был создан компанией General Atomics Aeronautical Systems для военных целей. Он используется для выполнения миссий разведки, атак и контроля воздушного пространства, и считается одним из самых мощных беспилотных летательных аппаратов в мире.

История создания MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper был создан в ответ на потребность американских военных в новом беспилотном летательном аппарате, который мог бы летать на большие расстояния и иметь возможность атаковать цели на земле. Работа над MQ-9 Reaper началась в 2001 году, первый полет состоялся в 2001 году.

Характеристики MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper имеет длину 11 метров, размах крыльев 20 метров, и может летать на высоте до 15 километров. Он может летать на расстояние более 5 000 километров без дозаправки, а максимальная скорость составляет около 482 километров в час.

MQ-9 Reaper оснащен набором датчиков, включая инфракрасную камеру и радиолокационную станцию, что позволяет ему осуществлять миссии разведки и контроля воздушного пространства. Он также оснащен ракетами и бомбами, что делает его эффективным оружием для проведения атак на землю.

MQ-9 Reaper также имеет специальный сенсорный комплекс, который обеспечивает эффективное управление в условиях полной автономности. Этот комплекс также обеспечивает устойчивость в сложных метеорологических условиях.

Модификации MQ-9 Reaper

Существует несколько модификаций MQ-9 Reaper, которые разработаны для выполнения различных задач.

— MQ-9A является базовой моделью, которая используется для разведки и контроля воздушного пространства.

— MQ-9B — это новая модель, которая имеет более продолжительное время полета и улучшенные возможности для миссий разведки и контроля.

— MQ-9C является моделью для морских миссий и может использоваться для поиска и спасения, патрулирования и разведки.

Тэги: БПЛА, MQ-9, MQ-9 Reaper

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