В Полтаве священники УПЦ передали гуманитарную помощь реабилитационному центру

Главное: Полтавская епархия Украинской Православной Церкви передала гуманитарную помощь Полтавскому учебно-реабилитационному центру.

Благотворительная помощь была передана по благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, из Гуманитарного Центра УПЕ и при поддержке волонтеров ОО «Закарпатские газды».

Администрация заведения и находящиеся в нем выражают искреннюю благодарность всем благотворителям.

Как сообщалось ранее, Полтавской епархии УПЦ собрали гуманитарную помощь для защитников Украины. Воинам из Полтавщины доставили продукты питания, средства жизнеобеспечения, медикаменты и транспортное средство.