В Полтаве священники УПЦ передали гуманитарную помощь реабилитационному центру

Российские Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 над Черным морем. По другой версии, это сделали... США
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Кремль собирается достигать цели в Украине только военным путем
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Визит Си Цзиньпина в Москву может состояться раньше, чем ожидалось