В «Дії» повесток не будет, — Минцифры

Главное: Военнообязанные украинцы не будут получать повестки в приложении «Дія». Как отметили в Минцифры, «Дія» — это не реестр.

Детали: Министерство цифровой трансформации Украины не будет выдавать повестки в военкоматы в приложении «Дія», заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник. Об этом сообщает NV.

«В „Дії“ повесток не будет. Что касается военного учета — данные о военнообязанных находятся в реестре „Оберіг“, который принадлежит Минобороны. К „Дії“ этот реестр не имеет никакого отношения, потому что „Дія“ — это не реестр», — подчеркнул Баник.

В тему: Повестки через приложение «Дія» скоро будут получать военнообязанные украинцы.