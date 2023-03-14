В Киеве православные волонтеры передали гуманитарные наборы семьям беженцев

Главное: В столице православные волонтеры поддержали семьи переселенцев.

Детали: 150 семей из Бахмута, Славянска, Покровска, Херсона, Бердянска, Луганска, Горловки, Изюма, Константиновки, Авдеевки, Мелитополя, Лисичанска, Краматорска, Геническа, Северодонецка и других городов Украины получили продуктовые наборы, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда «Фавор».

Волонтеры доставили продукты из Варшавы при поддержке партнера — фонда «ЭЛЕОС».

«Друзья, не можем передать словами, как приятно видеть улыбки на лицах людей в это непростое время! Женщины приходили вместе с детишками и другими членами семьи, вместе с которыми они переехали в Киев, оставив свои родные дома из-за войны. Очень радовались и искренне благодарили за заботу о них и внимание», — отметили волонтеры.

Как сообщалось ранее, сотрудники Социального отдела УПЦ передали 100 продуктовых наборов семьям переселенцев. За дополнительными обращениями были переданы средства гигиены: урологические прокладки и памперсы.

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