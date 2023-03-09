Некоглай рассказал, как чуть не сел на бутылку после избиений в отделении полиции

22-летний российский тиктокер (гражданин Молдовы) Николай Лебедев, известный под псевдонимом Некоглай, рассказал как его пытали в отделении полиции Пресненского района в Москве.

«Я сижу в камере, заходят чеченцы, не знаю, почему именно чеченцы, одевают на меня однозвенные наручники и зажимают и так, что у меня остался шрам на всю жизнь. Ведут меня на четвертый этаж, меня заводят в туалет и я слышал за дверью обсуждение, как будут. Я стаю как наивный человек и надеюсь, что это не про меня речь, меня просто будут запугивать, я же популярный блогер. Забыв про том, что в органах РФ не самые умные люди, я думал, что мне ничего не будет», — рассказал Некоглай (Лебедев).

По словам Некоглая, его завели в специальную комнату где трое сотрудниках в черной форме и масках принялись его бить. Били по затылку, почкам, спине и ногам, но избегали ударов по лицу. После этого Некоглая заставили раздеться догола.

"На мне рвали одежду, дальше я сам снимаю штаны, раздеваюсь догола. Человек достает бутылку и говорит, —"садись«, — вспоминает Некоглай (Лебедев).

Некоглай (Николай Лебедев) также сообщил, что около 20 минут его избивали и пытались «посадить на бутылку», однако в итоге российские полицейские «устали». При этом все это записывалось на видео.

Как ранее сообщал Некоглай, после того, как он разместил видео, на котором изображал российского солдата, отбрасывавшего от себя гранаты, 9 ноября прошлого года его задержали в Москве якобы за нарушение миграционного законодательства. Как считает сам блогер, реальной причиной задержания стал именно его пародийный контент в соцсетях.