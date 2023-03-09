К Земле приближается потенциально опасный астероид

Главное: К Земле летит гигантский астероид. В настоящее время он является единственным объектом, отслеживаемым учеными, который зарегистрирован по шкале Торино.

Детали: К Земле летит потенциально опасный астероид, получивший название 2023 DW и ширина которого составляет 50 метров. Об этом сообщает Forbes.

Космический камень в настоящее время занимает первое место в списке рисков Европейского космического агентства. При этом ученые отметили, что он не уничтожит все живое, но если упадет в густонаселенном районе земного шара, то может повлечь за собой серьезные разрушения.

По данным экспертов вероятное место падения астероида — Тихий океан. В то же время возможна угроза для территории США и Индонезии.

Кроме того ученые добавили, что космический объект может долететь до Земли в 2046 году, с вероятностью столкновения с нашей планетой примерно один к 625.

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