Залужный рассказал о масштабах ночной атаки России на Украину

Главное: Россия нанесла ночью удар по Украине. Выпустили ракеты и дроны.

Детали: В ночь на четверг, 9 марта, Украина пережила очередную атаку россиян. О ее масштабах поведал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он сообщил, что по нашей стране выпустили 81 ракету и восемь дронов-камикадзе.

Так, Россия ударила таким образом:

- 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

- 20 пусков крылатых ракет морского базирования «Калибр»;

- шесть пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

- шесть пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал» ;

- восемь пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

- тринадцать пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме этого, россияне выпустили восемь дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Информируется, что ПВО сбила 34 из 48 крылатых ракет, а также четыре беспилотника.

Резюмируется, что в результате организованного противодействия восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

В тему: В МВФ считают, что война с Украиной «разрушит» Россию.