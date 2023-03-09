Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 156 120 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 156 120 солдат. Уничтожено 3 441 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 9 марта.

Сообщается, что погибли уже 156 120 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 441 танк, 6 736 боевых бронированных машин, 2 465 артиллерийских систем, 488 РСЗО, 254 средства ПВО, 303 самолета, 289 вертолетов, 2 098 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 5 331 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 237 единиц специальной техники.

В тему: В МВФ считают, что война с Украиной «разрушит» Россию.