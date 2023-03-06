Украинские летчики отправились в США покорять самолеты F-16

Главное: ВСУ подтвердили отправку пилотов в США. Речь идет об опытных летчиках, которые работают с западными партнерами, чтобы понять, как можно организовать учебный процесс, пояснил Юрий Игнат.

Детали: Военные проводят анализ навыков украинских летчиков и потребностей потенциальной учебной базы по подготовке управлением современными западными самолетами. Для этого два пилота прибыли в США. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

«Речь о двух пилотах... (В США) анализируют готовность украинских летчиков, их боевой опыт, их знания для того, чтобы концептуально понять, сколько времени понадобится, какие нужно потратить учебно-материальные средства, какую базу выбрать для потенциального будущего обучения пилотов на том типе самолета, который будет определен и который будет объявлен», — сказал Игнат.

Спикер командования Воздушных сил напомнил, что F-16 рассматривается как наиболее вероятный для того, чтобы стать основным боевым самолетом ВСУ в будущем.

«Эти пилоты — уже опытные летчики и работают сейчас с нашими партнерами, чтобы понять, как можно организовать учебный процесс», — отметил он и добавил, что необходимо также организовать подготовку военных инженеров и инфраструктуры Украины к приему западной авиатехники.

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