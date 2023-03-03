Ольха-М: ВСУ начали использовать мощное отечественное оружие

Вооруженные силы Украины начали использовать реактивные системы залпового огня с ракетами «Ольха-М», имеющими дальность поражения 110 км.

Для сравнения, боеприпасы GMLRS, используемые высокомобильными артиллерийскими ракетными системами M142 HIMARS и M270, предоставленными Украине США, имеют радиус действия примерно до 80 км

Ольха-М — это украинское боевое оружие, разработанное компанией «Луч», которая специализируется на производстве стрелкового оружия. Это полуавтоматический карабин, созданный для использования как в качестве гражданского оружия, так и в качестве боевого оружия для армии.

Одной из главных особенностей Ольха-М является его удобство в использовании. Он очень легкий и компактный, что делает его идеальным для использования в условиях ограниченного пространства или в тех случаях, когда необходима быстрая реакция.

Карабин имеет стандартный калибр 5,56 мм и использует магазины на 30 патронов. Он также может быть оборудован различными видами прицелов, включая оптические, коллиматорные и железные прицелы.

Одной из главных преимуществ Ольха-М является его высокая точность. Карабин оснащен системой плавающего ствола, которая позволяет стволу свободно колебаться при выстреле, минимизируя влияние вибрации и повышая точность стрельбы.

Кроме того, Ольха-М имеет очень высокую скорострельность. Он может стрелять до 850 выстрелов в минуту, что делает его очень эффективным в боевых условиях.

Одной из особенностей Ольха-М является его способность к быстрой замене ствола. Это позволяет быстро изменять типы патронов, что делает карабин очень универсальным и приспособленным к различным условиям боевых действий.

Кроме того, Ольха-М оснащена складной прикладом, что делает его еще более компактным и удобным для транспортировки. Это также делает его идеальным для использования в условиях ограниченного пространства, таких как городские условия.

В целом, Ольха-М является мощным и универсальным боевым оружием, которое может быть использовано как в гражданских целях, так и в боевых условиях.