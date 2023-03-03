В СНБО рассказали, решится ли Беларусь вступить в войну

Главное: Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о возможном участии Беларуси в войне. По его мнению, Путину не удастся дожать Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин хочет втянуть вооруженные силы Беларуси в войну против Украины, но глава государства Александр Лукашенко понимает последствия этого шага и не поддается. Об этом в интервью РБК-Украина сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Несмотря на то, что Путин постоянно хочет его (Лукашенко) условно „изнасиловать“, чтобы он принял те или иные нужные РФ решения, Лукашенко понимает, чем это все может закончиться. И поэтому я не думаю, что Путину удастся его дожать. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы Путину это удалось», — отметил Данилов.

По его мнению, у белорусов нет никакого желания воевать против украинцев, а Украина это по достоинству оценивает и не планирует военных операций против Беларуси.

«Для нас это (открытие фронта против Беларуси) очень опасная ситуация с учетом того, что мы сегодня имеем огромную линию фронта именно с РФ. Я бы отделял белорусский народ от белорусских властей. Многие белорусы воюют на нашей стороне, и мы за это им благодарны», — напомнил Данилов.

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