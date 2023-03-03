В США придумали, как помешать России обходить санкции

Главное: В США нашли способ усложнить уклонение РФ от санкций. Белый дом расширит штат прокуроров, которые расследуют нарушения санкций и экспортного контроля в отношении РФ.

Детали: Администрация президента США Джозефа Байдена расширит штат федеральных прокуроров, которые расследуют нарушения санкций и экспортного контроля в отношении РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова помощника генерального прокурора США Мэтта Олсена.

Он отметил, что министерство юстиции взяло на работу еще 25 прокуроров в отдел контрразведки и экспортного контроля.

По его словам, они будут работать с компаниями над расследованием уклонения РФ от санкций и экспортного контроля, а также выдвигать уголовные обвинения против компаний в случае совершения ими нарушений.

С 2022 года после начала полномасштабной российской агрессии против Украины США и их западные союзники наложили на Россию ряд международных торговых и финансовых ограничений.

Москва привлекла государственные и частные компании из Ирана, Китая и Турции с целью обойти санкции. Запад считает, что так она продолжает ввозить важные для своей оборонной промышленности компьютерные чипы и радиолокационное оборудование.

Администрация Байдена для противодействия таким шагам РФ обнародовала уже третий набор рекомендаций для частного сектора, призванный предупредить компании о юридических рисках нарушения санкций и экспортного контроля.

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