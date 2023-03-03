Прошедшая зима в Киеве оказалась одной из самых теплых в истории

Главное: Прошлая зима в Киеве поставила семнадцать температурных рекордов. Была очень теплой.

Детали: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского подвела итоги прошедшей в Киеве зимы. Эксперты говорят, что она вошла в восьмерку самых теплых с 1881-го года.

Так, как оказалось, средняя температура воздуха за зиму в городе составила минус 0,4 градуса, что выше климатической нормы сразу на 2,1 пункта.

Отмечается: «Зимние месяцы в столице были теплее нормы, а особенно январь, в котором было зафиксировано шестнадцать рекордов температуры воздуха и установлен ее новый абсолютный максимум плюс 13,2 градуса».

Информируется, что всего за зиму в городе было зарегистрировано семнадцать температурных рекордов, что больше, чем за весь 2022-й год.

Сообщается, что наиболее холодным днем зимы было 6 декабря, когда температура опустилась до минус 10,9 градусов, а самыми теплыми стали 1 и 2 января, когда температура поднялась до плюс 13,2 градусов.

Резюмируется, что осадков этой календарной зимой выпало 107 мм, что составило 87% климатической нормы.

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