Русский добровольческий корпус: что это такое

2 марта 2023 года заявил о себе Русский добровольческий корпус, который выложил видео с автоматами из Брянской области РФ и заявил, что действовал там он, а не украинские ДРГ (как писали российские СМИ).

Русский добровольческий корпус (РДК) — это сформированное в августе 2022 года подразделение русских добровольцев, воюющих за Украину с 2014 года. Его ряды пополнили ветераны Азова и других подразделений.

Добровольческий корпус находится в составе Интернационального Легиона ВСУ.

Русский добровольческий корпус — одно из двух подразделений, в котором воюют россияне. Второе подразделение — легион «Свобода России».

У Русского добровольческого корпуса есть страница в Телеграм на которую почписаны почти 30 000 человек.

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