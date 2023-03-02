Утро в России началось с «бавовны»

Главное: В трех российских областях жители жалуются на какие-то взрывы. Местные власти традиционно обвиняют во всем ВСУ.

Детали: В России утро 2 марта начинается тревожно. Как минимум в трех областях жалуются на взрывы и сообщают об «обстрелах», сообщает «РБК-Украина».

По информации российского Telegram-канала BAZA, в Тульской области произошел взрыв, но о его причинах пока не сообщается.

Известно, что взрыв произошел сегодня недалеко от улицы Молодежная в поселке Березовский около 08:00. Его услышали все местные жители и, по их словам, от взрыва «задрожали дома».

«Позже в лесу обнаружили воронку глубиной в полметра. Вокруг все было посыпано пеплом и лежали тела нескольких птиц. Сейчас жителей не пускают к месту — территория оцеплена полицией, на месте работают взрывотехники», — сообщили в сети.

Тем временем российские Telegram-каналы пишут, что село Ломаковка Стародубского района Брянской области якобы около часа находится под обстрелом, в котором местные власти традиционно обвиняют ВСУ.

По их данным, несколько снарядов упали на гражданские объекты, а местные прячутся в подвалах.

В дополнение, губернатор Александр Богомаз заявил, что из Украины на территорию Брянской области в село Любечаны якобы «проникла ДРГ» и произвела обстрел автомобиля.

В свою очередь курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что поселок Теткино вблизи границы с Украиной якобы «вновь попал под обстрел ВСУ».

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