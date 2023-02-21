В ВСУ рассказали, будет ли атака сотен самолетов РФ на Киев

Главное: Атаки «сотен самолетов» РФ на Киев не будет. Даже в начале агрессии враг использовал с десяток самолетов на определенном направлении, напомнил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Детали: Страна-агрессор Россия не будет массово применять авиацию сотнями самолетов в годовщину начала войны против Украины. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона во вторник, 21 февраля.

По его словам, враг не стягивал дополнительные самолеты к границам с Украиной. А количество авиации, которую используют россияне на 40 различных аэродромах, не менялось с начала большой войны.

«Многие „эксперты“ говорят о сотнях, каких-то полчищах самолетов... Ну не будет такого, так никто не воюет, это же не Вторая мировая война. В современной войне используется высокоточное оружие, ракетное вооружение... Говорить, что будет какая-то массированная атака на Киев сотнями самолетов — это уже из другой оперы. Понятно, что этого не будет. Даже в начале агрессии враг использовал с десяток самолетов на определенном направлении: полетели, удар сделали, потеряли несколько самолетов, полетели обратно», — рассказал Игнат.

Он напомнил, что наша ПВО сейчас усилена современными западными комплексами, в том числе тяжелыми системами Iris-T и NASAMS. Ожидается и дальнейшее усиление от союзников.

«Легкой прогулки в украинском небе никто никому не даст», — заверил он.

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