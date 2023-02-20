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Новости > В епархиях УПЦ состоялись благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ

В епархиях УПЦ состоялись благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ

Александра Кудрявцева
20.02.23 17:47
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В епархиях УПЦ состоялись благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ

Главное: По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 19 февраля во всех епархиях Украинской Православной Церкви состоялись благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, во время ярмарки духовенство и верующие собирали средства на приобретение средств защиты, медикаментов, одежды для Защитников Украины.

Благотворительные ярмарки были проведены на территории Покровского кафедрального собора Борисполя и на всех приходах Первого Бориспольского благочиния.

Также в Бориспольской епархии благотворительная ярмарка состоялась на территории храма во имя святого апостола Иоанна Богослова города Бровары.

Собранные средства будут направлены на закупку средств защиты для местных подразделений ВСУ.

В Луцке ярмарка, на которой собирали средства для ВСУ, состоялась во временном храме на территории кафедрального собора Всех святых земли Волынской.

Организовали благотворительное мероприятие сестринство, действующее при храме, учителя и воспитанники воскресной школы, а также активные прихожане.

Во Владимире организовали и провели благотворительную ярмарку в поддержку украинских военных духовенство и прихожане Успенского кафедрального собора.

В Черновцах во время благотворительной ярмарки при Свято-Духовском кафедральном соборе собрали почти 70 тыс. грн.

Посетители ярмарки могли приобрести различные блюда, сладости, продукцию из Банченского монастыря, напитки, ручные и текстильные изделия и т.д.

В Кременчугской епархии благотворительную ярмарку провели обитатели монастыря в честь святителя Иоанна Шанхайского.

Благотворительные мероприятия в поддержку Защитников Украины были проведены в Криворожской епархии.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Кривого Рога начало благотворительной акции благословил митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем, после чего все присутствовавшие могли приобрести себе вкусности, которые приготовили прихожане собора, и внести пожертвования на нужды ВСУ.

Также в Кривом Роге благотворительные ярмарки провели в Николаевском и Параскевинском храмах. Особенностью ярмарки, которая состоялась в храме во имя святой мученицы Параскевы, было то, что все угощения для гостей ярмарки приготовили молодые прихожане при поддержке воспитателей воскресной школы.

Кроме классических ярмарок, на приходах Кривого Рога были проведены праздничные мастер-классы и катехизические лекции. Так, в храме во имя святого мученика Иоанна Воина прихожане учились росписи мешочков для просфор, а в храме Входа Господня в Иерусалим в рамках благотворительной ярмарки была проведена лекция на тему "Богопознание в жизни христианина. Пути богопознания«.&lrm;

Подобные ярмарки прошли и в других храмах и монастырях Криворожской епархии.

В Ровенской области верующие Сергиевского прихода в Корце организовали благотворительную ярмарку на которой собрали 6000 грн для ВСУ.

«Сегодня мы обязаны делать дела милосердия. Помогая ВСУ, мы благодарим их за жертвенность и приближаем победу. Молимся о наших воинах и поддерживаем их как можем», — отметил настоятель Сергиевского прихода Корца иерей Ярослав Холодницкий.

Для ярмарки на территории Свято-Троицкого кафедрального собора Чернигова послушники и прихожане приготовили блины. За посильное пожертвование гости ярмарки получали вкусности с разнообразными сладкими начинками.

Все собранные средства планируется потратить на закупку снаряжения местных подразделений ВСУ.

Также благотворительные ярмарки прошли в Преображенском соборе Чернигова, Николаевском храме Городни и других приходах Черниговской епархии.

В соборах и храмах города Житомира состоялась благотворительная ярмарка, во время которой собирали средства для нужд ВСУ.

Благотворительная ярмарка прошла в Спасо-Преображенском кафедральном, Свято-Успенском архиерейском и Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборах, а также в Свято-Покровском, Свято-Иаковском, Свято-Николаевском и других храмах Житомира.

В храмах Конотопской епархии были проведены благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ.

На ярмарках был представлен широкий ассортимент домашних блюд и напитков.

Собранные пожертвования будут направлены на приобретение автомобиля для пограничников Глуховщины.

В тему: В Одесской епархии УПЦ рассказали, как прошла благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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