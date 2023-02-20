Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Одесской епархии УПЦ рассказали, как прошла благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ

В Одесской епархии УПЦ рассказали, как прошла благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ

Александра Кудрявцева
20.02.23 11:46
56
В Одесской епархии УПЦ рассказали, как прошла благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ

Главное: Одесская епархия Украинской Православной Церкви провела масштабную ярмарку в поддержку воинов Вооруженных сил Украины и их семей в Свято-Успенском мужском монастыре Одессы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Youtube канал Одесской епархии, благотворительная ярмарка собрала тысячи верующих города.

После Божественной литургии, совершённой митрополитом Агафенгелом в соборном храме «Живоносный источник», архиепископ Диодор благословил открытие мероприятия.

«Благодарю всех, кто принял участие и пришел сегодня, чтобы сделать добрые дела, провести эту ярмарку, чтобы оказать помощь военнослужащим, помочь всем обездоленным, сиротам, беженцам. Все они наши братья и сестры, и нуждаются в нашей поддержке. Благодарю всех, что вы откликнулись и помогаете», — отметил в поздравлении митрополит Агафангел.

Приходские активы одесских храмов угощали гостей блинами, варениками, сладостями, монастырским чаем из самовара, горячей едой и другими вкусностями.

Хоровые коллективы исполнили духовные и народные песнопения.

По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 19 февраля во всех епархиях Украинской Православной Церкви прошли благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ.

В тему: В столице православные скауты УПЦ поздравили защитников Украины.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

18.02.23 21:54

Землетрясения 2023: Турция, Сирия и остальной мир <обновляется онлайн>

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Во Франции судили заговорщиков, которые планировали убийство Макрона
19.02.23 09:51

Во Франции судили заговорщиков, которые планировали убийство Макрона

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
17-летних парней перестали выпускать из Украины
17-летних парней перестали выпускать из Украины
17-летних парней перестали выпускать из Украины
17-летних парней перестали выпускать из Украины
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.02.23 12:00

В Тернопольской области произошло смертельное ДТП – перевернулся автобус
20.02.23 11:55

В Киев под звуки сирен прибыл Джо Байден
20.02.23 11:46

Зеленский хочет подарить Берлускони… водку
20.02.23 11:34

Число жертв землетрясения в Турции превысило 41 тысячу
20.02.23 11:17

В Новой Каледонии турист погиб после столкновения с акулой
20.02.23 11:16

Резников анонсировал передачу Украине дальнобойных ракет
20.02.23 10:57

Лукашенко продолжает посылать агрессивные намеки
20.02.23 10:56

В ISW оценили наступательные резервы россиян
20.02.23 10:27

Байден хотел тайно въехать в Украину
20.02.23 10:25

Киев сковали громадные пробки. Центр перекрыт для автомобилей
20.02.23 11:55

В Киев под звуки сирен прибыл Джо Байден
20.02.23 10:27

Байден хотел тайно въехать в Украину
20.02.23 10:25

Киев сковали громадные пробки. Центр перекрыт для автомобилей
20.02.23 08:46

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 143 680 солдат
19.02.23 11:04

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 142 860 солдат
18.02.23 14:26

Нейросеть ChatGPT теперь доступна в Украине
18.02.23 10:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 142 270 солдат
17.02.23 15:44

Россия готовится к массированному наступлению на Сумщину, — ВСУ
17.02.23 15:15

В Брюсселе состоится историческая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС
17.02.23 14:14

«Ашан» поставлял товары российским военным под видом «гумпомощи», — расследование
14.02.23 12:17

В Украине хотят отменить 8 марта
13.02.23 12:40

Американцев призвали срочно покинуть Россию
14.02.23 11:42

Стало известно, как изменились цены на продукты питания в Украине за январь
16.02.23 12:14

В США вспыхнул скандал вокруг громкой техногенной катастрофы
13.02.23 12:41

В ЕС улучшили экономический прогноз на 2023-й год
14.02.23 11:04

Мошенники обокрали почти четыре тысячи жителей Мариуполя
14.02.23 10:45

В НАТО заявили о новом наступлении России в Украине
17.02.23 09:57

Стало известно, почему украинцам массово раздают повестки
15.02.23 12:21

Популярный американский рэпер едва не убил свою беременную жену
14.02.23 16:09

ООН ждет модернизация
Фото и Видео
В Тернопольской области произошло смертельное ДТП – перевернулся автобус
В Тернопольской области произошло смертельное ДТП – перевернулся автобус
В Тернопольской области произошло смертельное ДТП – перевернулся автобус
В Тернопольской области произошло смертельное ДТП – перевернулся автобус
В Киев под звуки сирен прибыл Джо Байден
В Киев под звуки сирен прибыл Джо Байден
Киев сковали громадные пробки. Центр перекрыт для автомобилей
Киев сковали громадные пробки. Центр перекрыт для автомобилей
Папуасы взяли в плен профессора из Австралии и его коллег
Папуасы взяли в плен профессора из Австралии и его коллег
Жертвами дождей в Бразилии стали десятки людей
Жертвами дождей в Бразилии стали десятки людей
Воспитатели киевского детсада пытали и издевались над детьми
Воспитатели киевского детсада пытали и издевались над детьми
Опубликованы уникальные кадры с затонувшего «Титаника»
Опубликованы уникальные кадры с затонувшего «Титаника»
В Украине ликвидировали оккупанта из новогоднего ролика Путина
В Украине ликвидировали оккупанта из новогоднего ролика Путина
Появилось видео, как министр здравоохранения Турции едва не погиб от взрыва обогревателя
Появилось видео, как министр здравоохранения Турции едва не погиб от взрыва обогревателя
Ночью Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Озвучены последствия
Ночью Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Озвучены последствия
fraza.com
Новости блогосферы
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине

Опрос

Вы уже получили мобилизационную повестку из украинского военкомата?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.