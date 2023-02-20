В Одесской епархии УПЦ рассказали, как прошла благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ

Главное: Одесская епархия Украинской Православной Церкви провела масштабную ярмарку в поддержку воинов Вооруженных сил Украины и их семей в Свято-Успенском мужском монастыре Одессы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Youtube канал Одесской епархии, благотворительная ярмарка собрала тысячи верующих города.

После Божественной литургии, совершённой митрополитом Агафенгелом в соборном храме «Живоносный источник», архиепископ Диодор благословил открытие мероприятия.

«Благодарю всех, кто принял участие и пришел сегодня, чтобы сделать добрые дела, провести эту ярмарку, чтобы оказать помощь военнослужащим, помочь всем обездоленным, сиротам, беженцам. Все они наши братья и сестры, и нуждаются в нашей поддержке. Благодарю всех, что вы откликнулись и помогаете», — отметил в поздравлении митрополит Агафангел.

Приходские активы одесских храмов угощали гостей блинами, варениками, сладостями, монастырским чаем из самовара, горячей едой и другими вкусностями.

Хоровые коллективы исполнили духовные и народные песнопения.

По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 19 февраля во всех епархиях Украинской Православной Церкви прошли благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ.

В тему: В столице православные скауты УПЦ поздравили защитников Украины.