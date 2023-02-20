В столице православные скауты УПЦ поздравили защитников Украины

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 142 860 солдат
Нейросеть ChatGPT теперь доступна в Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 142 270 солдат
Россия готовится к массированному наступлению на Сумщину, — ВСУ
В Брюсселе состоится историческая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС
«Ашан» поставлял товары российским военным под видом «гумпомощи», — расследование
Зеленский прокомментировал масштабное наступление РФ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 141 260 солдат
Россия «перевоспитывает» тысячи украинских детей в спецлагерях, — The Gardian
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