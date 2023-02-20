США предостерегли Китай от поставок оружия в РФ. В Пекине ответили резко

Главное: Китай пересечет «красную линию», если решит предоставить летальную военную помощь России в войне против Украины, предупредили США. В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что США «не имеют права читать лекции» в вопросе возможной поставки оружия Пекином для Москвы.

Детали: Китай рассматривает возможность предоставления Российской Федерации летального оружия и боеприпасов для использования в войне против Украины. Об этом в воскресенье, 19 февраля, в интервью CBS заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что КНР уже поставляла в Россию нелетальное вооружение, но теперь власти азиатской страны задумали расширить военную поддержку РФ, в том числе боеприпасами.

Госсекретарь США предупредил, что такая эскалация приведет для Китая к «серьезным последствиям».

Блинкен также сообщил, что говорил с китайским топ-дипломатом Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности и выразил ему «глубокую озабоченность» в связи с «возможностью того, что Китай окажет России помощь оружием».

«Если такие поставки станут реальностью, это бы создало серьезную проблему и для нас, и для наших отношений», — предупредил китайского коллегу глава Госдепартамента.

Также на информацию о возможных поставках вооружения в Россию из Китая отреагировала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Она заявила, что «если китайцы или кто-то другой намерен предоставить летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, то это неприемлемо».

«Это было бы „красной линией“», — подчеркнула она.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что США «не имеют права читать лекции» в вопросе возможной поставки оружия Пекином для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь, которого цитирует CNN.

В разговоре с журналистами он еще и упрекнул, что якобы «сторона США, а не китайская, снабжает постоянный поток оружия на поле боя».

«Американская сторона не имеет права читать лекции Китая, и мы никогда не примем диктату или даже давление США на китайско-российские отношения», — заявил Вэньбинь.

Также спикер китайского МИД добавил, что Пекин продолжает «требовать мира и способствовать переговорам» для урегулирования конфликта в Украине и твердо стоит на позиции «конструктивной роли в содействии деэскалации и охлаждению ситуации».

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