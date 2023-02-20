Священник Запорожской епархии УПЦ доставил гуманитарный груз в прифронтовую зону

Главное: Cвященник Свято-Андреевского кафедрального собора Запорожья иерей Николай Сукач на протяжении всего периода боевых действий осуществляет гуманитарную миссию в прифронтовой зоне, а также в серой зоне Запорожской области.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, в сотрудничестве с международными фондами, гуманитарными фондами Запорожской области, а также волонтерами, священник перевозит в прифронтовые районы продукты питания, средства гигиены, лекарства, одежду, необходимые средства по уходу за лежачими больными, детское питание.

«Среди десятков миссий по доставке гуманитарных грузов в эти многострадальные населенные пункты также был осуществлен вывоз из серой зоны села Плавни, в котором нет электричества на протяжении почти всего периода боевых действий, тяжелобольного парализованного пенсионера в Запорожье», — поделились в епархии.

Как сообщалось ранее, в феврале священники Запорожской епархии доставили воинам ВСУ на передовую зарядные станции, аккумуляторы, продукты и одежду.

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