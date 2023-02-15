Россия привлекла 97% своей армии против Украины, — Уоллес

Главное: Потенциально боеспособность армии РФ снижена на 40%. Почти две трети российских танков уничтожены или сломаны, отметил британский министр.

Детали: Страна-агрессор Россия привлекла до 97% своей армии к войне против Украины. Такую цифру озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает BBC в среду, 15 февраля.

По его словам, состояние, в котором сейчас находится российская армия, имеет прямое влияние на безопасность Европы.

«Если 97% российской армии сейчас привлечены к войне против Украины, с очень-очень высоким уровнем „выбытия“, и потенциально ее боеспособность снижена на 40%, и почти две трети их танков уничтожены или сломаны, это оказывает непосредственное влияние на безопасность Европы», — сказал Уоллес.

Министр подчеркнул, армия РФ пытается продвигаться вперед за счет человеческих волн, а «уровень истощения почти как в Первую мировую войну, и показатели успеха измеряются метрами, а не километрами».

Бен Уоллес считает, что у нынешних российских лидеров либо «пробел в реальности», либо они «не уважают жизнь своих людей».

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