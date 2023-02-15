Вокруг Путина начал «сгущаться» коронавирус

Главное: Сразу несколько российских парламентариев заболели коронавирусом. Накануне послания Владимира Путина.

Детали: В Кремле назревает паника. Как сообщил депутат российской Думы от КПРФ Денис Парфенов, парламентариев поразил коронавирус.

Произошло это накануне послания президента России Владимира Путина, которое должно состояться 21 февраля.

Он поведал, что накануне, во вторник, 14 февраля, депутаты нижней палаты прошли первое тестирование, и из 370 тестов на коронавирус сразу пятнадцать дали положительный результат.

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