Расследование происхождения коронавируса решили приостановить

Главное: Происхождение коронавируса больше не расследуют. ВОЗ приостановила работу.

Детали: Расследование происхождения вируса SARS-CoV-2 решили приостановить. Как пишет издание Nature, сделала это Всемирная организация здравоохранения.

Сообщается, что второй этап научного расследования происхождения пандемии COVID-19 был отложен со ссылкой на проблемы, связанные с попытками проведения важнейших исследований в Китае.

Данную информацию подтвердила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Отмечается, что ВОЗ планировала вести соответствующую работу поэтапно, но данный план изменился.

Подчеркивается: «Политика, проводимая во всем мире, очень мешает прогрессу в понимании происхождения SARS-CoV-2».

Справка :

В 2021-м году ВОЗ сообщила об учреждении Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов, в состав которой вошли 27 человек из разных стран.

Позже появился доклад международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса. В нем его утечку из лаборатории назвали крайне маловероятной. Кроме этого отмечалось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.

Другую версию происхождения заразы (прямую передачу человеку от животного) специалисты внесли в список гипотез «от возможных до вероятных». Также ВОЗ также назвала возможной версию возникновения вируса через охлажденные продукты.

В тему: Стало известно, может ли коронавирус спровоцировать рак.