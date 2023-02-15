Волонтеры УПЦ передали более тонны гуманитарной помощи жителям Бахмутского района

Главное: Молодежное волонтерское движение «Парасолька», действующее при киевском Вознесенском храме на Демеевке, передало гуманитарную помощь в прифронтовые города Донетчины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу православных волонтеров в Фейсбук, во фронтовые города Северск и Часов Яр передали очередной гуманитарный груз.

«В Северск передали овощи: лук, морковь, картофель, капусту, свеклу. Также яблоки, рыбные консервы, масло, средства гигиены: мыло, зубные пасты, зубные щетки, влажные салфетки и т.д. Также передали необходимые лекарства в медицинский кабинет, который работает в Северске и раздали лекарства жителям. В Северске нет воды, отопления, света, газа, ситуация тяжелая», - делятся волонтеры.

В Часов Яр и Константиновку доставили необходимые лекарства для детей и жителей.

Кроме того, передали подсолнечное масло, молоко, сливочное масло, муку, рис, макароны и другие крупы.

«Помощь отвезли и раздали в Часов Яр настоятель Борисо-Глебского храма отец Олег и настоятель храма Казанской иконы Божией Матери отец Виктор. Отцы постоянно возят помощь во фронтовые города, не оставляя свою паству», - отметили волонтеры «Парасольки».

Ранее волонтеры передали продуктовые наборы нуждающимся жителям прифронтового города Краматорск.

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