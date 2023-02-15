Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 139 770 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 139 770 солдат. Уничтожено 3 290 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 15 февраля.

Сообщается, что погибли уже 139 770 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 290 танков, 6 507 боевых бронированных машин, 2 303 артиллерийские системы, 466 реактивных систем залпового огня, 236 средств ПВО, 298 самолетов, 286 вертолетов, 2 011 БПЛА оперативно-тактического уровня, 857 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 161 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 219 единиц специальной техники.

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