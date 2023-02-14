В Украине хотят отменить 8 марта

Главное: В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить выходные дни 1 и 9 мая, а также 8 марта.

Детали: В Верховную раду внесли проект закона, которым предлагают отменить праздники 1 мая и 8 марта. Об этом говорится в соответствующем законопроекте.

Так, вместо праздников 1 мая (День труда), 8 марта (Международный женский день) и 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне) предлагается внедрить следующие праздничные даты:

— 25 февраля — День украинской женщины (День украинки). В этот день родилась украинская поэтесса Леся Украина;

— 9 марта — Швченковский день — День рождения поэта Тараса Шевченко;

— второе воскресенье мая — День матери.

«Украинская нация переживает период возрождения, свершилась Революция Достоинства и ведется ожесточенная война с агрессором — РФ. Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, требующего закрепления и на символическом уровне государственного календаря, покончив с навязанными традициями прошлого наследия», — говорится в пояснительно записке законопроекта.

Как известно, в мирное время в Украине было несколько праздников, которые сопровождались дополнительными выходными. Однако на период действия военного положения в стране отменили все праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.

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