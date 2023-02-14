Саудовская Аравия впервые отправит в космос женщину

Главное: Первая женщина из Саудовской Аравии полетит в космос. Произойдет это уже весной.

Детали: Саудовская Аравия отправит в космос первую женщину-астронавта. Это 33-летняя Райяна Барнави.

Местные СМИ информируют, что произойдет это уже грядущей весной.

Кроме девушки в рамках миссии Axiom-2 на Международную космическую станцию отправится астронавт Али Аль-Карни.

В NASA говорят, что будущий полет возглавит бывший астронавт агентства и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, а обязанности пилота будет исполнять предприниматель Джон Шоффнер.

Ожидается, что в рамках миссии Axiom-2 частные астронавты отправятся к станции на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon.

Астронавты проведут на МКС десять дней, в течение которых будут работать вместе с постоянным экипажем.

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