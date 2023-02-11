24 февраля 2023 повторения широкомасштабного наступления РФ на Украину не будет, - разведка

Главное: У России нет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к 24 февраля. Россия планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины.

Детали: У России нет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к 24 февраля, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии Kyiv Post.

«В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня», — отметил Черняк.

По данным ГУР, Россия планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины.

«Она старается найти слабые места в нашей обороне. Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-либо тактического успеха на востоке Украины», — сказал Черняк.