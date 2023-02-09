Украина может заполучить самые современные немецкие танки Panther

Главное: Украина ведет переговоры о поставках самых современных немецких танков Panther. Также наша страна заинтересована в БМП Lynx.

Детали: Украина ведет переговоры с немецким концерном Rheinmetall о поставках танков KF51 Panther. Это самый современный немецкий танк. Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.

«Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther», — сказал он.

Паппергер также добавил, что Украина заинтересовалась новыми боевыми машинами пехоты Lynx.

Отмечается, что прошлым летом компания Rheinmetall представила KF51 Panther на выставке в Париже. Тогда его назвали самым сильным боевым танком в мире. Украина может стать первой страной, которая приобретет этот танк.

Пока Rheinmetall имеет демонстрационную модель KF51 Panther. Но директор компании отмечает, что поставки могут быть уже через 15-18 месяцев. Танки могут быть собраны в Германии или Венгрии.

Для экспорта этих танков Украине также необходимо получить одобрение Германии, как это было с Leopard.

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