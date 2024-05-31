Зеленский посетит Сингапур для участия в конференции по безопасности, — Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре в эти выходные. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что помощь в обеспечении безопасности Украины станет одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на диалоге в этом году, главной конференции по безопасности в Азии. Среди участников конференции — министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Два источника издания сообщили, что Зеленский выступит перед делегатами «Диалога Шангри-Ла» в субботу.

Российская делегация не участвует в сингапурских встречах по безопасности с 2022 года.

Напомним, Зеленский и Байден готовятся подписать соглашение о безопасности.