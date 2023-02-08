Зеленский завтра выступит в Европарламенте, — СМИ

Главное: Завтра президент Украины Владимир Зеленский выступит в Европарламенте. После этого он посетит саммит ЕС.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 9 февраля, выступит на заседании Европейского парламента. Также он проведет ряд встреч с европейскими лидерами. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, Зеленский с утра выступит перед Европарламентом, а затем посетит саммит ЕС.

«Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра до полудня на короткой 1-часовой сессии, затем посетить саммит ЕС после этого», — отметил журналист.

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