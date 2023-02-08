Международные резервы Украины выросли с начала года

Главное: Международные резервы Украины растут. Плюс 5% с начала года.

Детали: С начала 2023-го года Украина сумела увеличить свои международные резервы на 5%. На 1 февраля они достигли 23 миллиардов 921,8 миллионов долларов, сообщает НБУ.

Финансовый регулятор информирует, что прирост состоялся благодаря поступлениям от международных партнеров, компенсировавшим чистую продажу валюты регулятором для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке нашей страны.

Отмечается, что в январе динамику международных резервов определял ряд факторов.

Так, это поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга. На валютные счета правительства в НБУ поступило 4 миллиарда 327,7 миллионов долларов: 3 миллиарда 256,1 миллионов от Евросоюза; 1 миллиард от США через трастовый фонд Всемирного банка, и еще 71,6 миллиона от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

Сообщается, что Кабинет министров выплатил за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 65 миллионов долларов: 59 миллионов за обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком, 5 миллионов валютных ОВГЗ, а остальные это долг перед другими международными кредиторами.

Кроме этого НБУ проводил сделки на валютном рынке. В январе финансовый регулятор продал 3 миллиарда 89,6 миллионов и выкупил в резервы 28,5 миллионов долларов. Чистая продажа валюты в минувшем месяце снизилась по сравнению с декабрем примерно на 100 миллионов до 3 миллиардов 61,1 миллиона долларов.

Поясняется, что сохранение объемов валютных интервенций НБУ на уровне, близком к предыдущему месяцу, со стороны спроса обусловлено влиянием значительных бюджетных расходов в конце 2022-го года, а со стороны предложения сочетанием сезонного фактора (снижение экспортных поступлений в начале года) и последствий полномасштабной войны на экономическую деятельность экспортеров.

Уточняется, что в январе за счет переоценки стоимость финансовых инструментов выросла на 225,7 миллионов долларов.

Резюмируется, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта.

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