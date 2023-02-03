Стало известно, когда итальянско-французская система ПВО SAMP-T приедет в Украину

Главное: Батареи ПВО SAMP/T, которые Италия передает Украине, начнут действовать в течение следующих семи-восьми недель.

Детали: Итальянско-французская система ПВО SAMP-T будет развернута в Украине в течение ближайших двух месяцев. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает Rai News.

Таяни отметил, что зенитно-ракетный щит «для защиты Киева и других стратегических районов будет развернут на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель».

При этом глава МИД Италии подчеркнул, что международное сообщество должно стремиться защитить украинскую независимость и «работать ради мира».

В тему: США и дальше будут поставлять в Украину системы ПВО.