ЕС продолжит массово обучать украинских военных

Главное: ЕС продолжает обучение украинских военных. Дополнительно – еще 15 тысяч человек.

Детали: ЕС будет наращивать объемы обучения украинских военных. Об этом сообщил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который прибыл в Киев.

Он информировал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что число солдат, которые пройдут обучение, увеличится в два раза.

Уточняется, что дополнительно будут обучены пятнадцать тысяч военнослужащих нашей страны.

Отмечается: «Миссия военной помощи ЕС EUMAM обучит дополнительно пятнадцать тысяч украинских солдат, доведя общее количество обученного персонала EUMAM до тридцати тысяч человек».

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